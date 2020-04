LA GIORNATA

BELLUNO Non si ferma il contagio, non si fermano le morti. Ieri i bellunesi positivi sono saliti a 623 casi (751 dall'inizio dell'emergenza). I morti, tra decessi in ospedale e nelle case di riposo, sono a quota 52 (15 deceduti nelle Rsa). Il numero è salito a 52 quando ieri l'Usl 1 Dolomiti ha comunicato il decesso di un uomo di 75 anni, che era residente in provincia e spirato nella Terapia intensiva del San Martino, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi.

I RICOVERI

Quattro ricoverati in più, ieri, nell'area non critica dell'Ospedale San Martino di Belluno. L'aggiornamento è nel bollettino delle 17 di Azienda Zero. Così i pazienti nell'ospedale del capoluogo sono saliti a 43. In terapia intensiva sono 8. Si aggiungono 15 ricoveri all'ospedale di Comunità di Belluno e 14 in quello di Agordo. Sono a zero i ricoverati a Feltre, dove l'area covid è stata chiusa. I dimessi dagli ospedali, dall'inizio dell'emergenza sono 62 pazienti.

IL BOLLETTINO

In poche ore si sono registrati più di una trentina di tamponi positivi in più. Il totale, riportato nel bollettino di Azienda Zero ieri sera, è 751, di cui 623 attualmente positivi (erano 591 il giorno prima), 88 i guariti e altri deceduti. Le persone residenti in Usl Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 15 aprile 2020: 1.102

LO SCREENING

I tamponi effettuati (al 14 aprile ore 16.00), come ha spiegato ieri nella sua diretta Facebook, il direttore Adriano Rasi Caldogno, sono 12.688. Il totale dei tamponi effettuati ai dipendenti della Usl1 Dolomiti 6.032. I tamponi sono stati effettuati a 2.249 teste (comprensive di dipendenti, MAP, PLS e Medici di continuità assistenziale) su circa 2.490 unità dI personale sanitario. I test sierologici totali dall'8/04/20 al 14/04: sono 4.349.

LA MAPPA

Cortina con 91 casi positivi e 45 persone in quarantena è il comune più colpito dal corionavirus della provincia. Secondo resta l'Alpago (83 casi) e poi Belluno (73). Ecco gli altri con contagi consistenti: Agordo 12, Alano di Piave 35, Borgo Valbelluna 45, Feltre 49, Fonzaso 12, Lamon 27, Pedavena 53, Ponte nelle Alpi 15, Quero Vas 14, Santa Giustina 25. I numeri sono alti in particolare in comuni dove si sono verificati focali nelle case di riposo. Gli altri comuni hanno contagi al di sotto delle 10 unità o nulli.

