«Un nuovo lockdown? Sarebbe devastante». L'economia della Marca sta faticosamente provando a riprendere velocità. Un nuovo blocco assesterebbe un colpo da ko a moltissime imprese. Per scongiurare questo inquietante scenario, Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Venetocentro e vicepresidente di Confindustria nazionale, sollecita da parte di tutti, imprenditori e no, il massimo senso di responsabilità: «Perché ognuno di noi può e deve fare qualcosa, per sé e per tutta la collettività». La leader degli industriali trevigian-padovani non entra nella disputa tra virologi sulla possibile sparizione del virus e sul suo ritorno, né commenta nel merito il comportamento del collega vicentino che, pur risultato positivo, ha continuato ad andare al lavoro ed incontrare gente, scatenando un nuovo focolaio nella sua zona. Però ribadisce con forza un concetto: «Sono state emanate delle prescrizioni di sicurezza: come tutte le norme, vanno rispettate e ad esse bisogna attenersi, indipendentemente dalle varie notizie sui contagi». Proprio come segnale sull'esigenza di non allentare l'attenzione, Assindustria ha donato le mascherine per i giovanissimi iscritti ai centri estivi dei comuni della provincia: «Fanno dei sacrifici i bambini, per i quali socializzare è una necessità, dobbiamo farlo anche noi».

