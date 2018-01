Un numero unico per le emergenze E un park intelligente a piazzale Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INNOVAZIONEVENEZIA Con la realizzazione della Smart Control Room al Tronchetto arriveranno altre due progetti tecnologici avanzati: il CitiZen Relationship Management (Czrm) con l'attivazione di un numero telefonico unico per tutte le segnalazioni dei cittadini (ad eccezione delle chiamate di emergenza) e lo Smart Parking per visualizzare i parcheggi liberi attraverso un'applicazione per il cellulare.IL NUMERO UNICOIl progetto del Citizen Relationship Management (CZRM) già esiste all'estero ma non in Italia in modo così complesso come lo...