Un minuto di silenzio all'inizio delle lezioni in segno di rispetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Docenti, personale amministrativo e ausiliario e studenti osserveranno oggi un minuto di silenzio all'inizio delle lezioni. L'iniziativa è stata comunicata ieri con una stringata nota da parte della scuola. La tragica scomparsa del dirigente scolastico e soprattutto le modalità, che molti fino a questa mattina non conoscevano, sarà certamente lo spunto per una riflessione su come sono andate le cose al Marco Polo, con un preside oberato di compiti (gestiva anche il polo nautico e il polo tecnico-professionale) e negli ultimi mesi...