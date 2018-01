Un milione per avere l'università in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀROVIGO Dovremo aspettare il Capodanno 2019 per vedere terminata la ristrutturazione di Palazzo Angeli. Il celebre palazzo storico rodigino che si affaccia a sud sul Corso del Popolo e a nord sull'omonima via Angeli potrà finalmente ospitare dal prossimo anno il Consorzio Universitario Rodigino.NUOVO IMPULSO AL PROGETTO«C'è stata una fortissima accelerazione per portare a termine i lavori spiega l'assessore alle opere pubbliche Antonio Saccardin per cui credo che le tempistiche siano molto veloci. Palazzo Angeli disponibile...