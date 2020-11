I FONDI

BELLUNO «Nel decreto ristori ter, approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri, sono state inserite nuove risorse destinate ai Comuni italiani per sostenere con buoni spesa e aiuti alimentari le famiglie e i cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria: al Veneto sono stati assegnati 27.682.966 euro. I Comuni della provincia di Belluno riceveranno, complessivamente, 1.103.651 euro». Ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. «Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, Belluno otterrà 189.970 euro. Si tratta di un nuovo fondo per i Comuni, con la stessa ripartizione delle risorse assegnate nello scorso mese di marzo. «Anche in questa occasione - ha spiegato - il Governo è intervenuto nella politica sociale per sostenere i cittadini in una situazione di maggiore difficoltà: ringrazio ancora una volta i sindaci che in questi mesi hanno affrontato la pandemia con determinazione per assicurare alle nostre comunità i servizi indispensabili. Ricordo anche che nei tre decreti Ristori messi a punto dal Governo nell'ultimo mese, sono stati stanziati circa 10 miliardi di euro per sostenere lavoratori e imprese colpite dalla nuova ondata del Covid. Continueremo a intervenire per andare incontro alle categorie più colpite e per dare sicurezza al tessuto economico e sociale del nostro Paese e del nostro territorio».

