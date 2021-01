Un milione di euro per contrastare il bostrico, il flagello dell'abete rosso in Friuli Venezia Giulia, che sta intaccando pesantemente i boschi con pesanti ricadute economiche. È l'intervento che ha deciso ieri la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche agricole, Stefano Zannier, definendo i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico. I risarcimenti varieranno dai 15 ai 35 euro al metro cubo e saranno liquidati in conto capitale in base al volume netto di piante di abete rosso secche o deperite, a seconda del metodo di esbosco utilizzato. In questo modo sarà garantito un margine di valore residuo al legname attaccato, incentivandone l'uso. «Intendiamo contenere la diffusione di questo agente patogeno ha affermato Zannier -, ripristinando la funzionalità degli ecosistemi forestali, riducendo il rischio di innesco e di propagazione degli incendi boschi a seguito del permanere in foresta di materiale secco. Auspichiamo il recupero del materiale secco e l'immissione sul mercato del legname attaccato». Potranno beneficiare dei contributi proprietari e imprese forestali.

