Un migliaio di posti letto complessivi per le residenze studentesche, in un programma edilizio di cui Ca' Foscari intravvede la fine. Il rettore Michele Bugliesi fa il punto, con l'orgoglio dei tanti cantieri aperti: da un lato un clima più sereno, dopo l'accantonamento delle ipotesi di vendita di alcuni palazzi, dall'altro un peso sempre maggiore dell'Università in città.Il bilancio parla di un Vega rivitalizzato con importanti centri di ricerca, a San Basilio aule temporanee nell'area degli ex magazzini frigoriferi per una decina di anni....