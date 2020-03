I LOCALI

MESTRE Quella giusta distanza di un metro da far rispettare con i clienti ha creato malumori tra alcuni dei gestori di locali mestrini, al punto che qualcuno ha deciso di chiudere per l'intera settimana. E' il caso del Befed di viale Ancona, che quando domenica sera ha ricevuto l'ordinanza del governo sull'adozione di misure organizzative sul coronavirus per l'accesso alle attività commerciali, ha capito che il locale non poteva adeguarsi.

Il decreto recita che l'accesso ai luoghi deve avvenire con modalità contingentate o tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (il cosiddetto criterio droplet). «Il nostro è un pub - spiega il responsabile commerciale del Befed - che ha un format particolare. In quattro metri quadrati di spazio, io non posso garantire che centinaia di persone non si alzino e vadano al bancone a bere qualcosa, come solitamente avviene. I nostri tavoli di 80 centimetri non prevedono un metro di distanza, e questo significherebbe gestire persone che comunque si raggruppano. Si tratta di un'ordinanza di non chiara interpretazione».

Il locale nel weekend è sempre molto frequentato da clienti che prenotano con largo anticipo. «Per il prossimo fine settimana, che comprende anche la festa della donna, avevo circa 1200 persone prenotate da un mese - prosegue il responsabile - lo chiudo perché la clientela mi deve aiutare a raggiungere il fatturato per coprire le spese, e non ci sono le condizioni. Non posso diminuire il numero di clienti da accogliere. Il metro di distanza è impossibile anche nella gestione di accesso nelle toilette, e mi causerebbe delle responsabilità penali. E' un rischio».

Un altro locale molto frequentato all'ora di pranzo, l'hostaria Vite Rossa di via Bembo, alla lettura del decreto ieri ha deciso di rispettarlo e di rimanere aperto. «La settimana scorsa, appena c'è stato l'allarme del coronavirus - racconta il titolare del locale - non si muoveva niente, e abbiamo toccato i minimi storici. E' sparita la gente dagli uffici, c'è chi lavorava da casa, o chi si è preso delle ferie. Oggi c'è stato un piccolo segnale di ripresa. Io non ho intenzione né di chiudere né di fermarmi. Sono qui anche a dimostrare che questo momento di paura legata al virus si può superare».

Lamenta l'assenza di persone che provengono da fuori città, e soprattutto di turisti, il titolare del Kofler di Mestre e Venezia. «La settimana scorsa c'è stata una piccola flessione - afferma - e nessun turista ha raggiunto i miei locali. Con l'ordinanza di questa settimana siamo andati ancora più giù. Non è facile mantenere una distanza di un metro. Noi ci siamo dotati di gel per mani, mascherine, guanti, medicinali, per evitare il contagio». Si registra una flessione del 20 per cento la settimana scorsa nei locali 9bistrot, bistrot 55, e Molo di Venezia. «Abbiamo subito una perdita del cento per cento nel ramo del catering - commenta il titolare - Noi non abbiamo il servizio al banco, ma serviamo ai tavoli, cercando di tenerli più distanziati. Per noi chiudere sarebbe una decisione estrema».

Filomena Spolaor

