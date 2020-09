LA CERIMONIA

AURONZO Auronzo si fermerà dopodomani, giovedì mattina: è quella la giornata più difficile, dopo la tragedia di sabato sulle Tre Cime. La comunità civile e militare dovrà dire addio all'appuntato scelto della Guardia di Finanza, qualifica speciale, Sergio Francese, 55 anni appartenente al Stazione Sagf di Cortina d'Ampezzo e al Soccorso alpino di Auronzo. Oltre alla cerimonia in chiesa, è previsto un maxi-schermo per le persone che assisteranno all'esterno della cerimonia e la camera ardente prima dei funerali di fronte al Municipio, dove le bandiere saranno a mezz'asta. L'annuncio delle esequie è stato dato ieri sera con una nota dal comando provinciale della Guardia di Finanza. «Si svolgeranno alle 10.30 di giovedì 10 settembre 2020 - si legge -, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Giustina sita in Auronzo di Cadore, frazione Villagrande (BL), le esequie funebri dell'Appuntato Scelto QS Sergio Francese, in forza alla Stazione Sagf di Cortina d'Ampezzo, tragicamente scomparso lo scorso 5 settembre durante un'esercitazione congiunta tra Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Cnsas Sasv sul comprensorio delle Tre Cime di Lavaredo». E spiegano che «Presso la Piazzetta Municipio di Auronzo di Cadore verrà allestita la camera ardente, dove dalle ore 08.00 alle ore 10.00 del medesimo giorno si potrà rendere omaggio al finanziere mancato all'affetto dei propri cari».

I DETTAGLI

Il santo rosario sarà recitato domani, mercoledì, alle 20 sempre nella chiesa di Santa Giustina. I dettagli della giornata sono stati concordati ieri in una riunione tra Finanza e il sindaco della val d'Ansiei, Tatiana Pais Becher, con la famiglia e con le autorità a vari livelli. Per le misure anti-covid 19, pur essendo la chiesa più ampia del Cadore, difficilmente con i 150 posti stabiliti potrà contenere quanti vorranno dare l'ultimo saluto a Sergio Francese. In tal caso sarà disponibile sia il sagrato ad est della chiesa e la stessa ampia piazza antistante. Fuori del sacro edificio verrà collocato anche un maxischermo per poter meglio seguire in video la celebrazione funebre.

IL LUTTO

Giornata plumbea di pioggia ieri con le Tre Cime di Lavaredo pressoché sempre coperte da una fitta nuvolaglia. Quasi a voler stendere un velo di lutto sul teatro del tragico incidente mortale costato la vita allo sfortunato soccorritore delle Fiamme gialle. Quasi a voler partecipare in anticipo alla giornata di lutto cittadino decretato dal Comune proprio nella giornata delle esequie. Serrande abbassate dunque e bandiere a mezz'asta nella Val d'Ansiei in segno di cordoglio, di vicinanza e di affetto sia dei famigliari di Sergio Francese, sia del Soccorso alpino che ha perso uno dei suoi amici e validi componenti. Mentre la popolazione si sta stringendo attorno alla famiglia con la mamma Maria Luisa, il figlio Cristian, Suzana, Lorena, i parenti e amici tutti che danno il doloroso annuncio.

Gianfranco Giuseppini

