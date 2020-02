Via libera al grande progetto da oltre 10 milioni di euro per la rigenerazione urbana e il collegamento di tre piazze cittadine (XX Settembre, Venerio e Largo Ospedale Vecchio), che coinvolgerà anche la corte della scuola Manzoni, nonché il palazzo ex Percoto. Ieri, infatti, l'esecutivo Fontanini ha approvato il piano di fattibilità firmato dallo studio PietroValle e ora verranno predisposte le gare per la progettazione esecutiva .

L'obiettivo ha spiegato l'assessore al patrimonio, Francesca Laudicina -, è di valorizzare il centro città con interventi di riqualificazione e di migliorare la fruibilità e l'accessibilità del centro storico in occasione degli eventi pubblici e manifestazioni. In questo senso, il progetto presentato dai professionisti mira a riqualificare alcuni isolati storici della città e a metterli in collegamento con una rete di collegamenti pedonali. Cinque sono gli interventi previsti, realizzabili a step: la risistemazione della pavimentazione e l'impermeabilizzazione del parcheggio, una nuova illuminazione e l'implementazione della segnaletica informativa in Piazza Venerio, per complessivi 2,2 milioni di euro (1,4 di lavori) e 14 mesi di lavoro (qui, la volontà è anche di valorizzare i luoghi della radice friulana del mito).

