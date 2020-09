LA CERIMONIA

AURONZO Sorride tra le sue crode nella foto appoggiata alla bara di legno chiaro Sergio Francese, l'appuntato scelto e soccorritore della Guardia di finanza di Auronzo morto sabato colpito dal rotore dell'elicottero sul quale si stava imbarcando dalla cengia della Piramide, sulla Grande delle Tre Cime al termine di un'esercitazione congiunta con il Soccorso alpino. E quel suo sguardo sereno quasi strideva con la mestizia che gravava come una cappa di piombo sulle centinaia di persone davanti alla camera ardente allestita sotto al portico del municipio.

IL SILENZIO

Spicca il rosso delle divise dei volontari del Soccorso alpino che si mescola al grigio dei commilitoni di Francese, ma ci sono anche decine di carabinieri, vigili del fuoco, auronzani di passaggio, gente venuta dai paesi vicini, gli ultimi turisti di un settembre mite. Una folla silenziosa, molti con lo sguardo basso, da un terrazzo vicino una signora si asciuga gli occhi e poi guarda verso Longeres dove spicca la sagoma inconfondibile del rifugio Auronzo. Poco dopo le 10 sei finanzieri del Sagf, tre per parte, si caricano in spalla il feretro mentre un collega li segue portando in mano un cuscino rosso sui cui è appoggiato il cappello di Sergio. Le ali di folla si chiudono dietro alla Mercedes funebre fino alla scalinata della chiesa di Santa Giustina, qualche centinaio di metri più avanti. Schierato sui gradini un drappello di finanzieri tributa il saluto sull'attenti al collega deceduto. Poi la muta penombra della chiesa avvolge decine di uniformi distribuite a debita distanza tra i banchi per le norme anti covid. Nel primo desco a sinistra del feretro coperto da una ghirlanda di fiori bianchi e arancione la moglie Susanna e il figlio Cristian che solo una volta e metà della cerimonia, per un paio di minuti, chinerà in avanti le spalle abbassando lo sguardo sul pavimento come se cercasse qualcosa in grado di modificare il destino crudele che gli ha portato via il papà. Nei banchi di destra, proprio sotto all'altare il generale comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, la sindaca di Auronzo Tatiana Pais Becher e il presidente della Provincia Roberto Padrin e l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin.

IL RICORDO

Il rito funebre è stato concelebrato dal parroco di Auronzo don Renzo Roncade e dal cappellano militare capo don Manuel Paganozzi, responsabile del servizio assistenza spirituale del comando regionale veneto, che ha cercato di alleviare il dolore della famiglia e degli amici di Sergio spiegando la tragedia con il mistero della morte che solo la fede può aiutare a comprendere: «Se credi vedrai cose più grandi -ha detto don Manuel- oggi Gesù vuole liberare ciascuno di noi dai lacci dell'umanità terrena». Poi due sacerdoti hanno distribuito la Comunione mentre lungo la navata della chiesa riecheggiavano le note dolci e strazianti del Signore delle Cime. Dopo la benedizione del feretro, il Silenzio intonato dal trombettiere della Guardia di Finanza ha chiuso la cerimonia religiosa mentre ufficiali delle Fiamme Gialle e dei carabinieri porgevano le condoglianze a Susanna e Cristian.

ALLA LUCE

Sul sagrato, chi aveva seguito la messa dal maxischermo ha atteso l'uscita della bara accogliendola con un lunghissimo applauso, il corteo ha imboccato la breve salita che porta al cimitero, Sergio Francese è stato tumulato nell'ultima fila in alto vicino al muro e alzando lo sguardo poco oltre, verso sinistra, più di qualcuno ieri ha guardato lontano, oltre il vento, lassù verso i ghiaioni del versante sud di quelle Tre Cime che Sergio tanto amava.

Giovanni Longhi

© RIPRODUZIONE RISERVATA