Un locale molto conosciuto «E qui venivano spesso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TAPPA DECISIVALa Casa del gelato Ai due ponti di Onigo di Pederobba la conoscono tutti. Non solo nella frazione, dove peraltro è l'unico locale del genere, ma anche nel resto dell'area pedemontana. Non deve stupire dunque che l'ultimo momento di relax, un gelato mangiato in coppia prima della mattanza, abbia avuto come destinazione questo esercizio che si trova all'incrocio fra via Piave e via Case Rosse. Sofiya a Daniel Pascal ci andavano spesso, dicono i residenti. Era in qualche modo il loro punto di riferimento quando avevano voglia di...