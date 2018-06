Un kit per i residenti e la bonifica: «Basta zanzare e topi a Borgo Pra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROBLEMIBELLUNO Non ci sarà il problema delle zanzare, quest'estate a Borgo Pra. Con un servizio di porta a porta il Comune fornirà ai residenti il kit contro il proliferare dell'insetto: un prodotto chimico e una rete per evitare il riprodursi delle larve e contenere il problema. La zona verrà bonificata anche dai ratti, «oggi se ne vedono di grossi come pantegane», rivela il presidente del Comitato Aurora Graziano Migotto. Per le pantegane ci sarà a breve un intervento in accordo con l'Usl 1 Dolomiti per lo spargimento di bocconi....