Un investimento di 1 milione 300 mila euro di fondi speciali europei per la ristrutturazione del Polo Giorgi in via Medaglie d'oro. Lo spostamento del campus di San Pelajo. E per il Liceo Artistico un accordo con la parrocchia di Santa Maria Maggiore e alcuni lavori all'oratorio per ricavare 3 o 4 aule. Poi interventi di edilizia leggera, messe a norma, pareti e risagomatura degli spazi interni. Mancano tre settimane all'inizio della scuola: la Provincia di Treviso ha ultimato gli spostamenti e gli adeguamenti per tutti gli istituti superiori della città. Il risiko è chiuso e sono state trovate tutte le soluzioni definitive per ospitare in sicurezza i 15.372 studenti del polo di Treviso. «Con interventi, spostamenti, restauri e accordi per strutture esterne siamo riusciti a rendere disponibili le 639 aule necessarie per soddisfare la richiesta di spazi alla luce delle nuove normative» conferma il direttore generale Carlo Rapicavoli. Nel frattempo è partita ieri la maxi operazione di screening per il personale delle scuole. Sono circa 18mila gli insegnanti trevigiani interessati, tra istituti statali e privati. In un solo pomeriggio sono già stati fatti 650 test: 182 nel padiglione di Malattie infettive a Treviso, 226 a Conegliano, 164 a Castelfranco e 76 a Oderzo.

