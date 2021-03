IL METEO BEFFA

BELLUNO Tanta, veramente tanta ma meno del 2014. Il primo bilancio Arpav sulla neve caduta a terra quest'inverno sorprende: la coltre bianca era quasi da record. Insomma una beffa del meteo, visto l'obbligo di tenere chiusi gli impianti. Il confronto con gli anni scorsi, a partire dal 2009, evidenzia come tra il primo ottobre e il 28 febbraio di neve ne sia caduta tanta, sì, ma nulla a che vedere con la quantità dell'inverno 2014, di cui forse i più non hanno ricordo.

I DATI

Tra le sei stazioni prese come punti di riferimento in provincia, la più imbiancata è Alleghe, precisamente Col dei Baldi. Qui nei mesi scorsi si sono accumulati a terra complessivamente 698 centimetri di neve, contro la media di 454. Parecchi, ma nel 2014 erano stati 864. Nevoso, andando indietro negli anni, anche l'inverno del 2009 con i suoi 674 centimetri. Anche Arabba difende bene il suo carattere di paese di alta montagna, qui i grafici evidenziano 609 centimetri contro i 718 del 2014. Quasi il doppio rispetto alla media stagionale di questa località, la stazione di rilevamento si trova sui Monti Alti di Ornella, fissata a 393. Queste le due località in provincia più nevose, seguite a ruota da Casera Coltrondo in Alta Val Comelico con 565 centimetri su una media di 337, Malga Losch a Voltago Agordino con 561 e una media di 380, Arabba con 528 e una media di 317, Falcade 422 e una media di 227, Casera Palantina a Tambre dove di centimetri ne sono caduti 358 e il Monte Tomba dove a domenica ne erano stati rilevati 349. In tutte le località le precipitazioni sono andate di molto oltre la media stagionale evidenziata nel passato.

L'ANALISI

Le nevicate del 2020-21 fanno il paio, in base ai dati dell'Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), con gli eventi meteo del 2008-2009 e del 2013-2014. Così aveva precisato in una recente analisi il meteorologo del Centro Valanghe di Arabba, Gianni Manaigo: «L'attuale situazione è più simile a quella rilevata nel 2008-2009 quando le prime ingenti nevicate erano iniziate presto, incentrate già nel corso del mese di dicembre, mentre nel 2013-2014 il grosso va da Santo Stefano a gennaio, con l'aggiunta della grossa nevicata della prima settimana di febbraio». Un record c'è in questo 2020-2021: su buona parte delle stazioni la sommatoria di neve fresca, ovvero le singole nevicate misurate nelle 24 ore, per molte stazioni è più alta o paragonabile a quella del 2008-2009. (A.Tr)

