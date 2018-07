Un inno alla vita per l'addio a Carlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DUOMO GREMITOTREVISO Uno sguardo, un abbraccio, un atto di gentilezza. Così la prima moglie Franca Pin e la seconda Mary Josephine Spirito siedono accanto, in seconda fila, dietro i quattro figli. Gli occhiali scuri, il passo lento, hanno attraversato le navate della chiesa allo stesso modo in cui sono state parte della vita di Carlo Benetton. Con discrezione e pudore, tra momenti belli e inevitabili strappi. E oggi sanno una cosa: tutte e due, con Massimo, Andrea Christian e Leone, sono una famiglia. Carlo le avrebbe volute così: in pace e...