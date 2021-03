Un'iniziativa a sostegno dei negozi di prossimità e delle famiglie della montagna. Può, inoltre, rappresentare una forma di progetto pilota da estendere ad altre aree, a partire da quelle dove i negozi sono in maggiore difficoltà. La strategia, dunque, è quella di incentivare le famiglie a fare acquisti che valorizzino le attività all'interno del proprio Comune. «Un'iniziativa particolarmente importante in momenti complessi come quello attuale ha sottolineato Da Pozzo -. La pandemia, con tutte le misure di contenimento e chiusura, sta mettendo in ginocchio imprese di tantissimi settori e tante famiglie che si trovano, spesso ormai da lunghi mesi, in crisi con il lavoro e spesso impossibilitate a spostarsi». Il test del progetto sarà la montagna friulana anche perché un'area in cui la logistica è naturalmente più complessa e perché un territorio che in questi mesi sta soffrendo ancor di più rispetto agli altri, a seguito di una stagione invernale messa in ginocchio dai provvedimenti anti Covid. Il capofila è il Comune di Rigolato, dove sta partendo l'iniziativa, oltre che a Treppo-Ligosullo. L'inedito progetto mette in campo un'azione mirata per permettere alle famiglie di questi territori di avere uno sconto immediato del 15% sull'acquisto dei beni di prima necessità all'interno proprio comune.

