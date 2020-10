Si è tornati ieri ai numeri a due cifre. «Nelle ultime 24 ore - spiegava ieri la Usl - sono emerse 11 nuove positività di cui 7 afferenti ai tre comuni coinvolti nel focolaio del Comelico». Crescono anche i degenti Covid: le persone attualmente ricoverate in Malattie Infettive al San Martino di Belluno sono 6, era una sola qualche giorno fa. E ci sono anche altri casi di studenti positivi. La Usl spiegava ieri sera: «È stato da poco attivato il protocollo scuola per una classe del liceo scientifico Polo Valboite per una positività emersa nel pomeriggio odierno.

Ieri, al drive-in tamponi attivato a Tai di Cadore sono stati eseguiti 296 tamponi, di cui 176 a bambini. Gli altri sono stati fatti a contatti di positivi del Comelico e i risultati si avranno nelle prossime ore. Ai drive-in per i soggetti sintomatici frequentanti la scuola, ieri sono stati eseguiti 108 tamponi a Belluno e 73 a Feltre, per un totale di 181 tamponi. «Come previsto dalla circolare odierna del Ministero della Salute, progressivamente i 4 drive-in tampone (Covid point) oggi attivi ad accesso libero per bambini, ragazzi e adulti sintomatici frequentanti la scuola (Belluno, Feltre, Caprile, Tai di Cadore) eseguiranno il test antigenico rapido in luogo del tampone standard», ha proseguito la Usl. Il test antigenico rapido verrà eseguito da infermieri esperti, con lettura e refertazione immediata da parte di un medico del Dipartimento di Prevenzione. Se positivo si farà il tampone.

