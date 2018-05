CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un'inconsueta emissione di fumo e la Marella Discovery 2 si ferma nel canale della Giudecca. L'allarme è scattato alle 18.35 di ieri, con quello scafo di 70mila tonnellate e lungo 260 metri bloccato per un'avaria in bacino, all'altezza della chiesa del Redentore, con 1.700 passeggeri a bordo che stavano per lasciare Venezia.É stato il comandante della nave da crociera a segnalare alla Capitaneria l'impossibilità di procedere oltre, chiedendo di rientrare in Marittima tirati da tre rimorchiatori. Un'operazione non semplice, vista la mole...