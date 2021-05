Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Va bene i progetti, ma c'è un campionato da giocare. A cominciare, anzi a ri-cominciare da domani, quando il turno infrasettimanale di mercoledì 5 maggio segnerà la ripresadel girone C di serie D, fermo da un paio di settimane per consentire di recuperare i molti incontri rinviati in questi mesi, quasi sempre per problemi di Covid. Solo il Belluno ha giocato nell'ultima settimana, centrando due ottimi risultati mercoledì scorso a Porto...