Un gruppetto di quattro persone, prima dell'alba di sabato, ha sfregiato uno dei due Leoncini di marmo in Piazza San Marco con della vernice rossa. I San Marco Guardians, entrati in servizio alle 10, all'ombra del campanile, hanno subito notato qualcosa di strano: una delle due statue in Piazzetta dei Leoncini aveva gli occhi dipinti di rosso, «sembravano iniettati di sangue». Tutto questo tra i turisti che continuavano a salirvi sopra, anche sporcandosi le mani di vernice, e tra i fan che attendevano il passaggio di Tom Holland per le...