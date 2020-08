L'ANALISI

TREVISO «La confusione era prevedibile, ma proprio per questo si sarebbero potute pensare in anticipo delle strategie per ottimizzare i tempi. Una su tutte? Poter prenotare il tampone già prima di lasciare in Italia. Una scelta semplice, dal momento che la maggior parte dei vacanzieri e dei viaggiatori conoscono già la data del rimpatrio. Non si dica però che i tempi lunghi dipendono dai medici di base». A parlare è il dottor Brunello Gorini, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia (Fimmg) di Treviso.

IL PERICOLO

Il nuovo decreto serve a contenere il rischio di contagio per chi si sia recato in aree che oggi sono considerate a rischio spiega il medico e prevede un iter specifico che ogni viaggiatore è obbligato a seguire al suo rientro. Il medico di base è un tassello fondamentale in questa procedura, che tuttavia presenta una criticità potenzialmente pericolosa. Il medico di famiglia viene a conoscenza del ritorno in Italia di un paziente solo perché è quest'ultimo a contattarlo richiedendo l'impegnativa per sottoporsi al tampone». In altre parole, come essere certi che tutti si sottopongano all'isolamento se qualcuno non si facesse vivo con il proprio medico e non notificasse all'Usl il ritorno in Italia? «Vero è che la maggioranza si fa avanti subito dopo il ritorno e che le sanzioni ci sono e sono pesanti, ma è un rischio da non sottovalutare oggi che la maggior parte delle frontiere di fatto non esistono più» specifica Gorini.

LE TEMPISTICHE

Assumendo però che ciascuno rispetti l'obbligo di isolamento e di esecuzione del tampone, le tempistiche rallentate di questo periodo fanno insorgere un problema non indifferente anche per il mondo del lavoro. «Spesso chi rientra dalle ferie o da una visita all'estero riprende subito a lavorare spiega Gorini. Ora invece chi torna da Paesi a rischio deve obbligatoriamente stare in casa, perciò (al netto di chi lavori da remoto ndr) è necessario rilasciare il certificato di assenza per malattia per sospetto contatto con positivi al Covid. Se in precedenza erano normalmente sufficienti tre giorni per eseguire il test e avere il responso, con una settimana di attesa fra la prenotazione e l'esecuzione le cose si complicano. Arriviamo a dover emettere certificati di una settimana o addirittura a rinnovarli».

LE SOLUZIONI

Usl propone, a chi debba rientrare, di contattare il medico di base mentre si trova ancora all'estero, per richiedere l'impegnativa e averla già al momento del ritorno per procedere alla prenotazione. «Tanto per cominciare l'impegnativa va rilasciata solo quando si abbia davanti il paziente sottolinea Gorini. Inoltre ciò non inciderebbe sui tempi lunghi perché l'inghippo non riguarda i medici di famiglia. Le attese non si registrano per avere l'impegnativa, ma tra la prenotazione al Cup e la disponibilità effettiva del tampone». Per Gorini la soluzione poteva essere ben più semplice ed efficace: «Non spetta certo a noi dover risolvere simili problemi, ma sarebbe bastato dare la possibilità di prenotare il tampone prima di partire per l'estero. Chi va in ferie sa già quando torna. A quel punto avrebbe potuto chiedere al medico l'impegnativa e prenotare il test con giorni o settimane d'anticipo, snellendo gli ingorghi.

