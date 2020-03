IL RICORDO

BELLUNO Colleghi, ma soprattutto amici. Non si poteva avere un semplice rapporto di lavoro con il procuratore Francesco Saverio Pavone, Franco, come lo chiamavano gli amici. La sua passione, l'amore per la giustizia e l'impegno civico, non si fermavano in aula. Anche il ministro Federico D'Incà ieri ha espresso la sua «profonda tristezza nell'apprendere della scomparsa del Procuratore Francesco Saverio Pavone. Era ricoverato da giorni ed è risultato positivo al Coronavirus. Ebbe il merito di sgominare la mala del Brenta. Ai suoi familiari e amici le mie condoglianze».

LA PRESIDENTE

«Un grande uomo e un grande magistrato maestro di vita e di lavoro - dice la presidente del Tribunale Antonella Coniglio -. Già da giovane giudice istruttore quando, senza conoscerlo, leggevo il suo nome nelle carte ammiravo le sue indagini e il modo di condurle. Quando è arrivato a Belluno come Procuratore ne sono stata felice ed onorata di essere suo alter ego alla nomina a Presidente del Tribunale». «Franco era un vero signore per inclinazione naturale - ricorda la presidente Coniglio - non si sottraeva al lavoro che amava. Veniva anche in udienza per concludere le indagini che aveva condotto. Nelle festività teneva ad essere lui a venire a farmi gli auguri per un innato senso di cavalleria che non è mai sconfinato in maschilismo». E conclude: «La nostra collettività è sicuramente più povera ora che ci ha lasciato e non poterlo onorare pubblicamente, a causa del grave momento, è un cruccio ancor più grande. Personalmente insieme a tutti i giudici del Tribunale mi unisco al dolore della famiglia che lui tanto amava».

IL PROCURATORE

«Ci conoscevamo da molto tempo - spiega il procuratore della Repubblica di Belluno, Paolo Luca-, ma da quando io gli sono succeduto alla procura di Belluno avevamo intensificato i rapporti. Era venuto volentieri al mio insediamento e ci siamo sentiti spesso. Così è nato un rapporto di amicizia, che è subentrato al rapporto di colleganza. Avevo di lui una grande stima come persona, per l'entusiasmo e la passione che ancora aveva nonostante gli anni trascorsi, per la funzione, per il ruolo, per l'idea di giustizia che ha sempre coltivato». E il procuratore Luca prosegue ricordando: «Era subentrato anche un rapporto di affetto reciproco. Ci sentivamo, ci scambiavamo qualche video scherzoso, anche sul coronavirus». «Poi l'estate scorsa ci siamo incontrati in Sardegna - ricorda ancora Luca - e abbiamo passato una giornata insieme. Era sereno: coltivava le sue passioni. È un vero dispiacere, un dolore personale. Ho cercato di seguire le sue orme di autorevolezza e di impegno. Era una persona cara. Uno di quelli a cui il coronovirus ha fatto molto male».

IL RISPETTO

Anche noi, cronisti di giudiziaria, abbiamo avuto l'onore di conoscere il dottor Francesco Saverio Pavone. Sempre disponibile con la stampa, nel rispetto della funzione che il giornalista ricopre nella società, riceveva nel suo studio a palazzo di giustizia in via Segato, tra le foto dei suoi amati nipoti. Non si sottraeva mai a nessuna domanda, neanche la più scomoda, amministrando la giustizia nel nome del popolo italiano.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA