Un grande piano da 16 milioni di euro per cambiare il volto di un quartiere.Dopo i 13,5 milioni ottenuti da Rovigo ancora nel 2016 per il maxi intervento sulla Commenda che dovrebbe prendere il via l'anno prossimo, il capoluogo ora tenta una nuova strada per risollevare dal degrado una zona importante e storica come è l'area di via Oroboni una volta occupata dal mercato ortofrutticolo, demolito nel lontano 2005 ormai.Il progetto consta di...