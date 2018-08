CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UN GRANDE AFFAREMESTRE Tremila contro settemilatrecento. Sono i posti auto disponibili fuori del Marco Polo a Tessera contro quelli gestiti direttamente dall'aeroporto intercontinentale, all'interno del quale sono in corso lavori per realizzarne altre centinaia e arrivare a circa 8 mila stalli.I COSTIQuanto ai costi, tra i 5 e gli 8 euro al giorno (a seconda delle stagioni) è la tariffa media dei park privati sorti attorno al sedime aeroportuale, contro tariffe interne che vanno dai 16 ai 30 euro al giorno, o 37 per i bus, e ai 75,5...