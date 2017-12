Un giro di giostra per vincere la crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOROVIGO Ruote panoramiche, montagne russe, ma anche prodotti enogastronomici e artigianali. Il tradizionale Meeting della giostra torna lunedì e martedì prossimi, 4 e 5 dicembre, per mettere in vetrina non solo le novità dell'industria del divertimento del Distretto polesano, ma anche tutte le eccellenze della nostra provincia. INVESTITORI DA TUTTA EUROPAL'evento, promosso dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare con il supporto organizzativo della Cna Rovigo, attirerà nella zona di Melara e Bergantino più di una...