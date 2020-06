UN GIORNO SPECIALE

VENEZIA Questi ragazzi li avrebbe voluti accompagnare lui alla maturità, prima che il Covid cambiasse le loro vite e mettesse fine alla sua. Il Benedetti-Tommaseo è la scuola di Davide Frisoli, il dirigente scolastico stroncato a 59 anni, il 9 aprile, all'ospedale all'Angelo di Mestre, dopo una lunga battaglia con il virus. Preside anche del Bruno-Franchetti di Mestre, Frisoli viveva a Carpenedo e ieri è stato ricordato al liceo di Venezia, dove i primi maturandi si sono presentati puntuali già prima delle 8.30 tenendo fra le mani un'autodichiarazione firmata sulle proprie condizioni di salute. Quella che in tempi normali sarebbe stata sostituita dalla tesina, da presentare alla prova orale. Mascherina calata sul volto, zaino in spalla e un po' d'ansia da prestazione nel cuore, ieri mattina un primo gruppo di studenti del liceo Benedetti-Tommaseo ha vissuto una maturità del tutto straordinaria.

LE MISURE

Le indicazioni nel caso del liceo scientifico veneziano sono state rese ancor più rigide dopo la scomparsa del professor Frisoli. «Il nostro disciplinare dice Emilio Meneghetti, responsabile della sicurezza e professore di disegno e storia dell'arte è stato inviato a maturandi e insegnanti. Tutto si basa sull'ordinanza ministeriale, accentuando però alcuni aspetti in considerazione della perdita molto grave che ci ha colpito. Per questo altri ed io ci siamo sentiti in dovere di fare più di quanto fosse necessario. Oggi (ieri ndr) il ricordo va soprattutto a Davide». Ma Meneghetti precisa come l'organizzazione non facile dell'esame sia dipesa anche da persone come Concetta Franco, nuova preside reggente, Irene Candelori, direttrice amministrativa, Maria Luisa Zennaro, Claudio Forieri e Maddalena Cuttaia. Prima di entrare in aula, ieri i maturandi venivano fermati all'ingresso per misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani.

LE PROVE

In tutto sono 200 gli studenti che saranno ascoltati nel giro di un paio di settimane: 25 al giorno e da 5 commissioni (5 ragazzi per ciascuna). L'entrata è differenziata rispetto all'uscita (in campo S. Giustina), dove tra l'altro è stato posizionato un tappetino impregnato di disinfettante per pulire le suole delle scarpe. Ad ogni studente chiarisce Meneghetti è poi stato assegnato un orario d'arrivo: si può raggiungere la scuola sino a 15 minuti prima e accompagnati solo da una persona. Fino al raggiungimento dell'aula, a senso unico e caratterizzato da una segnaletica adesiva, dove lo studente ha la possibilità di abbassarsi la mascherina per parlare e di utilizzare un computer tramite guanti per proiettare le immagini. I professori devono invece indossarla e a loro è proposta pure la visiera. «Un uso facoltativo. Ne abbiamo acquistate 40 e per ora me ne sono state richieste 2. Mentre al personale Ata, all'ingresso e più esposto, l'ho imposta. I ragazzi? Non credo la vogliano dice sorridendo perché alla loro età si sentono immortali». Vanno inoltre ricordati i divisori in plexiglas installati ai lati dei banchi (e nelle postazioni Ata), per lo più disposti a ferro di cavallo.

A DISTANZA

Un'attenzione che va a sommarsi alla già rispettata distanza di oltre due metri fra docenti e maturandi, posizionati in cattedra, e alle finestre tenute aperte. «Usare i divisori anche durante l'anno scolastico non è proponibile dal punto di vista economico, senza considerare che servirebbero a poco in un'aula di 30 ragazzi che respirano la stessa aria per ore». Al termine dell'esame di circa un'ora e alla presenza di 6 docenti interni più il presidente di commissione esterno la postazione del candidato viene igienizzata, dopo la valutazione a porte chiuse della sua prova.

Marta Gasparon

