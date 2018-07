Un gioiello fuori dal casello: il velodromo delle Bandie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOSPRESIANO Nella partita della Pedemontana entra anche il velodromo che verrà costruito a Lovadina, nella zona delle Bandie di Mosole. L'area davanti al centro di riciclo di Contarina è già stata cantierata. A breve dovrebbe essere posata la prima pietra. Ci si aspettava che i lavori iniziassero già lo scorso aprile, dopo l'ultimo via libera urbanistico. Ma le cose sono andate un po' per le lunghe. Il velodromo entra di fatto nella partita della Pedemontana perché, anche se non si parla direttamente di viabilità, è difficile...