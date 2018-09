Un gioiello da 20 milioni: umido e verde riciclati in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TAGLIO DEL NASTROTREVIGNANO D'ora in poi l'umido e il vegetale verranno riciclati in casa. Non sarà più necessario portare nulla in altre province. Il nuovo impianto di compostaggio, inaugurato ieri nel polo di Signoressa, permetterà a Contarina di essere del tutto autonoma sul fronte del trattamento dei rifiuti raccolti nei 50 comuni serviti, a cominciare da Treviso. Negli ultimi due anni la vecchia struttura di via Istituto agrario è stata riqualificata e ampliata attraverso un investimento di 21,4 milioni. Da lunedì entrerà...