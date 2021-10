Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un focolaio alle Terme. Non ci sono, infatti, solo i quattro anziani, tutti vaccinati, ricoverati in Terapia intensiva dopo una festa in un ristorante di Torreglia. I positivi che si concentrano nell'area sono di più, a partire a partire da 19 turisti, sia italiani che stranieri, che hanno scoperto di essere contagiati alcuni durante il soggiorno, e altri dopo il rientro a casa. Tutti ospiti di 4 alberghi di Abano. Ci sono poi altri undici...