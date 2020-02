L'OPERAZIONE

UDINE Aveva in casa un etto e mezzo di cocaina e riforniva di droga sia la Bassa che il centro del capoluogo: arrestato.

Nella serata del 7 febbraio scorso la Squadra Mobile della Questura di Udine, al termine di una attività investigativa antidroga, ha tratto in arresto un 39enne cittadino marocchino in quanto trovato in possesso di un etto e mezzo di cocaina, bilancini, materiale per il taglio della droga e per il suo confezionamento in dosi.

L'uomo era attenzionato da alcuni tempi dagli uomini della Squadra Mobile che stavano indagando sullo spaccio di cocaina in città, ove era stato notato più volte in atteggiamenti sospetti; pertanto, erano stati disposti dei servizi di osservazione anche presso il suo attuale domicilio sito in provincia. Nella serata indicata, si notava un sospetto viavai nella temporanea abitazione dello stesso; fermato a Udine, in compagnia di un parente, si procedeva alla loro perquisizione personale e domiciliare, che permetteva di sequestrare la cocaina e il materiale idoneo alla pesatura e confezionamento delle dosi da vendere sul mercato della bassa friulana, di questo centro cittadino ed a qualche cliente anche della zona collinare friulana.

Durante l'indagine, è risultata preziosa anche la collaborazione di personale dei Carabinieri della Stazione di Codroipo.

L'attività investigativa è stata coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Udine Andrea Gondolo.

Nell'udienza di convalida dell'arresto svoltasi lunedì, il gip del Tribunale di Udine ha disposto, nei confronti del soggetto, la misura cautelare in carcere.

Quello dello spaccio di sostanze stupefacenti è uno dei fenomeni più monitorati in città e il colpo messo a segno dalle forze dell'ordine ha permesso di debellare una rete di rifornimento della piazza udinese.

