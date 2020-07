IL PIANO

BELLUNO Dieci pattuglie interforze alla mattina, altrettante il pomeriggio sia di sabato che di domenica e la Stradale in moto per controlli ancora più agili. È questo il dispositivo messo in campo lo scorso weekend, con l'ordinanza del Questore, Lilia Fredella, e il piano traffico varato dalla Prefettura nelle scorse settimane. Ha funzionato alla perfezione: per la prima volta dopo settimane non ci sono state le lunghe code sulla statale 51 e i soliti disagi per i pendolari della montagna. Segno anche di un comportamento responsabile di chi si era messo alla guida: le infrazioni contestate nei controlli a tappeto che erano stati annunciati sono state infatti minime, come conferma il comandante della polizia stradale, Franco Fabbri.

LA GIORNATA

«Pur col traffico intensissimo - spiega il comandante della Stradale, Fabbri -, a una situazione di criticità ordinaria se ne è aggiunta una ulteriore, quella dei cantieri. Abbiamo messo delle pattuglie in più, per quanto ci riguarda le abbiamo raddoppiate. Si tratta di pattuglie sia automontate che motomontate, che passano più agilmente quando ci sono criticità. La intensificazione dei servizi e l'impiego delle pattuglie in moto, ha dato i suoi frutti».

L'ESERCITO

Come spiegano dalla questura sia al sabato che la domenica ci sono state ad ogni turno, sulla statale 51, una pattuglia della polizia Stato, due dei carabinieri, una della Stradale, una della Finanza. Inoltre sui passi 2 pattuglie del Commissariato di polizia di Cortina, due dei carabinieri e una pattuglia polizia Stradale. Per tutto il fine settimana, come accade ormai da alcuni anni, la Questura ha informato gli utenti della strada delle varie criticità con post in tempo reale dai profili social (Facebook e Instagram).

I CONSIGLI

A giorni Viabilità Italia, che prosegue con il monitoraggio del traffico in tutto il Paese, renderà noto i giorni da bollino nero ovvero quelli in cui è meglio non mettersi in viaggio. Un avviso fondamentale per chi sceglie le nostre montagne, in quest'anno particolare e di cantieri in provincia. Il comandante della Stradale Fabbri darà ampia comunicazione e consigli. Alcuni li ricorda già ora. «Purtroppo - dice - continuano ad esserci degli incidenti per disattenzione. La fase di arresto durante una fila non è come se la macchina si trovasse in sosta o in fermata, ma fa sempre parte della marcia. Dobbiamo sempre mantenere l'attenzione. A volte il micro-tamponamento, magari sciocco e senza feriti, causa l'arrabbiatura per l'automobilista coinvolto e il triplicarsi della coda. Quindi meglio evitare stando attenti». Il secondo consiglio può apparire scontato, ma ancora il messaggio non passa. «Evitare - dice il comandante della Stradale - di partire tutti nella fascia centrale della mattinata: dove è possibile meglio partire presto e tornare dopo cena, è una contromisura per cercare di smaltire il traffico, perché sappiamo che la strada è quella, l'unica possibile, la 51. Infine fondamentale essere in perfette condizioni psicofisiche per mettersi alla guida. Dal canto nostro vigileremo e aumenteremo e intensificheremo la vigilanza e i controlli per la sicurezza di tutti».

IL DISPOSITIVO

Dopo il vertice di fine giugno in prefettura è stato istituito un tavolo tecnico, coordinato dalla Questura di Belluno, per l'organizzazione di mirati servizi di polizia stradale volti a contrastare i comportamenti scorretti alla guida e, in particolare, l'alta velocità, l'uso del cellulare, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il prefetto Adriana Cogode aveva spiegato che avrebbe «individuato i punti più sensibili del territorio, ma secondo un sistema di controllo flessibile, con zone presidiate e cambiate con pianificazioni che verranno fatte in base al mutare dei flussi di circolazione». Ebbene il fine settimana appena trascorso ha dimostrato che il piano funziona.

Olivia Bonetti

