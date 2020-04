Il problema più grande, in questo momento, sono affitti e mutui. Nel Veneziano sono in allarme tanti commercianti del centro storico, alle prese con affitti molto alti. Ma anche a Mestre e negli altri centri più piccoli, dove i canoni sono alti ma spesso più accessibili di quelli veneziani, si fa fatica a sostenere le spese che si sommano a bollette e tasse.

Secondo l'indagine della Fipe il 60,3 per cento degli imprenditori del settore esercita in locali in affitto, ma il 55,8% denuncia l'impossibilità di continuare a pagarlo. Il 23,1% ha già chiesto la sospensione del canone e la sua rinegoziazione, a fronte di un 21,2%, che conta di poter ancora far fronte all'onere senza bisogno di aiuti.

Il monitoraggio evidenzia che è comunque chiuso l'85,5% delle imprese di somministrazione alimenti, nonostante possano svolgere l'attività seppur limitatamente alla sola consegna a domicilio (principalmente ristoranti, pizzerie, pasticcerie). Il restante 14,5% sta cercando di reinventarsi portando il cibo a casa dei clienti ma tanti raccontano che non basta nemmeno per pagare le bollette.

Un altro 6,3% si sta attivando in questo senso in vista della Pasqua. Manca anche la fiducia: secondo il 42,7% degli imprenditori non si aprirà prima di due mesi, per il 25% anche oltre i 3 mesi.

E quando arriverà finalmente il momento di riaprire, quasi uno su tre (30,7%) sa già di dover licenziare parte del personale, mentre il 42,1% è incerto. (M.Fus.)

