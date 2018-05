«Un errore togliere l'incompatibilità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo Alberto Tesserin è il decano dei consiglieri regionali del Veneto, 25 anni ininterrotti fino al 2015. Nella passata legislatura ha lavorato al pacchetto composto da statuto (di cui è considerato il padre), regolamento, legge elettorale.Condivide l'eliminazione dell'incompatibilità tra consigliere regionale e consigliere comunale?«No, è un errore toglierla. Se uno fa bene il consigliere regionale, deve farlo a tempo pieno. Io l'ho sperimentato per un periodo, ero in Regione e in Provincia di Venezia. E ho trascurato la...