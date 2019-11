Un'eredità lunga 60 anni con la svolta autonomista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE BATTAGLIEMESTRE La sua eredità è conservata in quell'archivio al quale, nel suo studio di piazza XX settembre a Noale, stava lavorando da alcuni anni. Carte già catalogate che ripercorrono una carriera politica lunga oltre sessant'anni, dal primo mandato al Consiglio comunale di Noale fino all'ultima battaglia per l'autonomia di Venezia e Mestre, per la quale si voterà fra meno di dieci giorni, che l'aveva visto in prima fila pochi giorni fa al comitato per il sì di terraferma e che l'avrebbe visto protagonista a breve all'Ateneo...