Un'eredità da mezzo milione forse qualcuno l'ha fatta sparire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURABELLUNO Se la polizia indiana in sei anni non si era mai mossa per Katia, a fare di tutto per ritrovarla, arrivando anche a promettere una ricompensa di 50mila euro a chiunque sia in grado di fornire informazioni fondate ci hanno pensato i genitori, gli amici e l'avvocato della famiglia, Roberta Resenterra. Mamma e papà Mores ormai sono molto anziani e in questo periodo hanno subìto un forte decadimento fisico e psichico. Sono entrambi in casa di riposo a Arsiè e a portare avanti la battaglia per loro, c'è l'amico e compaesano...