VENEZIA Il degrado e la sporcizia, assieme ai comportamenti maleducati che si registrano a Santa Margherita, non arrivano alle orecchie di don Andrea Longhini, parroco dei Carmini. Semmai tra le più comuni difficoltà registrate c'è il rumore prodotto: «È una cosa che accade da sempre, anche se non dovrebbe, che qualcuno possa far pipì nelle calli, ma ultimamente non ricevo segnalazioni di questo genere, non ho questo sentore da parte dei veneziani. Semmai ricevo lamentele legate al rumore, ma non sulla sporcizia», spiega il prete.

Segnale, questo, di un fatto che probabilmente è circoscritto alla zona della movida, dove i giovani si lasciano andare a qualche bibita di troppo e, alticci, espletano i propri bisogni incuranti di ciò che li circonda. Longhini, nel sentire le rimostranze di chi abita nei pressi del campo non è incredulo: «Non mi stupisco, è un fatto deprecabile, ma tra calli e callette è facile che accada». Informato sulla situazione registrata dalla residente di ramo secondo Cappello, don Andrea si accende: «Sì, è vero, so che quella è una zona in cui c'è il disastro. È articolata ed è facile che si verifichino episodi di degrado, non dubito che tra tante calli ci sia una situazione di disagio».

La disamina del parroco riguarda quindi la zona di Santa Margherita, lanciando un'accusa: «Il campo è nel degrado perché la zona ha preso questo volto in seguito a chi si ferma per il mordi e fuggi, penso che anche gli esercenti dei ristoranti non apprezzino, ma non credo che il degrado sia legato ai soli giovani». Sul comune senso del pudore cambiato con il tempo, Longhini offre una riflessione: «Gli adulti dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza. Finché i modelli sono persone di 60 anni nude in televisione, le ragazzine come possono andare in giro? Chi fa pipì per strada è un selvatico, ma non credo che questo comportamento sia legato al pudore».

Tornando all'educazione trasmessa dagli adulti, don Andrea è chiaro: «Mi chiedo se alcuni genitori non abbiano il prosciutto sugli occhi. Come fanno a non vedere le foto che vengono pubblicate sui social? È un mondo che conosco poco, ma le poche volte che mi si fanno vedere foto nei social, diciamo che se fossi un genitore non è che non farei nulla». Longhini fa quindi un ulteriore passo: «I giovani non hanno il metro per giudicare un'azione se non gli è stato trasmesso dagli adulti, un ragazzo potrà dire se una cosa è sbagliata se avrà recepito alcuni valori, tipo il concetto che è sbagliato disobbedire. Ma qui mancano i termini di paragone, se i modelli sono questi. E purtroppo a risentirne è anche il cammino di coppia, perché i ragazzini e la loro intimità sono stravolte». (t.borz.)

