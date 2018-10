«Un disonore, ora devono risarcire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FATTOVENEZIA Sono studenti dell'Accademia di Belle Arti, i tre giovani che sono stati denunciati ieri per l'atto vandalico al leoncino di piazza San Marco. Un gesto che quindi è stato compiuto proprio da chi, già maggiorenne, sta studiando e formandosi per rispettare la civiltà e contribuire alla produzione artistica e culturale del futuro. Il fatto, che ha turbato in particolar modo i veneziani, da sempre molto legati ai leoncini della piazzetta, non ha lasciato indifferente la presidente dell'Accademia di Belle Arti. L'ACCADEMIALuana...