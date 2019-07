CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un destino crudele ha improvvisamente stroncato la giovane vita di Giulia Larese Casanova, 25 anni (ne avrebbe compiuti 26 in ottobre) di Auronzo di Cadore, mentre percorreva su una Fiat Panda la strada statale 52 che da Comelico Superiore porta a Sesto Pusteria, scavalcando il Passo Monte Croce Comelico dove era e diretta. Erano circa le 13 di ieri quando nei pressi del bivio per le Terme di Valgrande nella frazione di Padola di Comelico Superiore in un tratto di strada di per sé insidioso e reso ancor più nella circostanza da una fitta...