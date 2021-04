Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Una donna originaria di Prata, Anna Martin (nata nel 1927) è morta all'ospedale di Pordenone lunedì. Era residente nella casa di riposo di Azzano Decimo e si trovava nel nucleo della struttura interessato dal recente focolaio di Coronavirus. L'anziana, vaccinata, era risultata sempre negativa ai test rapidi in casa di riposo, ma una volta entrata in ospedale (è bene ribadirlo, per problemi non legati al Covid) è risultata positiva....