IL CASO

PORDENONE La mascherina che nasconde il sorriso, la necessità di mantenere le distanze e l'obbligo di riprendere chi non rispetta le misure di sicurezza; ma anche le paure dei commercianti per la difficile situazione economica e l'approccio con clienti a loro volta con pochi soldi in tasca o poco propensi a spendere: l'emergenza Covid-19 cambia anche il mondo del commercio. E non solo per le pesanti ripercussioni economiche e per gli accorgimenti da adottare nei negozi, ma anche nel modo di approcciare i clienti.

IL CORSO PER COMMERCIANTI

E così per titolari di attività e dipendenti arriva il corso che aiuta a vendere nel post emergenza, organizzato da Confcommercio Pordenone in collaborazione con Terziaria srl e tenuto da Daniela Quattrone, psicologa e formatrice aziendale. «I problemi per chi riapre i negozi sono di due tipi spiega Quattrone -. Un primo aspetto, per i commercianti, è l'impatto psicologico che deriva da questa interruzione dell'attività, con la perdita del profitto, la sensazione di essere in balia di qualche cosa che non si conosce, la preoccupazione per quello che succederà dopo. E poi c'è la gestione di tutte le situazioni nuove: le misure di sicurezza, il timore di perdere clienti anche per i disagi che la situazione impone». Di qui, l'idea, nata in collaborazione con i rappresentanti di alcune categorie come Federmoda, guidata da Antonella Popolizio, e Federalberghi di Giovanna Santin, di un evento formativo rivolto a titolari e dipendenti delle aziende del territorio, interessati ad accrescere le competenze per relazionarsi con la clientela in modo efficace, in un'ottica post emergenza.

CREATIVITÀ E MARKETING

«Per i titolari continua Quattrone sarà un corso con molto spazio dedicato all'ascolto delle problematiche, per trovare soluzioni creative e idee di marketing che possano essere utili in questa fase. Quanto a commessi e dipendenti, la nuova situazione comporta una loro responsabilizzazione nella gestione delle varie problematiche. Dovranno imparare modalità di comunicazione nuove, sorridere con gli occhi, visto che avranno il volto coperto dalle mascherine». Anche il rispetto delle misure di sicurezza da parte di tutti sarà un nodo da affrontare: «Il personale dovrà saper riprendere nel modo corretto i clienti che non usino la mascherina o i guanti o non rispettino la fila, e dovrà farlo senza essere scortese, ma dovrà anche saper gestire chi magari protesta, si arrabbia e non vuole attendere per entrare». E ancora si dovrà fare i conti con le difficoltà di una clientela a sua volta alle prese con la crisi economica e quindi con meno soldi in tasca, «cercando di indurre all'acquisto, ma sapendo anche che molti saranno più restii a spendere. Si parlerà insomma conclude di comunicazione non verbale, di modulazione della voce, di capacità di ascolto del cliente e anche delle ansie e delle preoccupazioni che vivono in questo momento i titolari delle attività». Il corso organizzato dall'associazione di categoria sarà articolato in due moduli 13 e 20 maggio per i titolari dell'attività; 14 e 21 maggio per i dipendenti), avrà una durata di quattro ore a modulo e sarà tenuto on-line. Le lezioni si svolgeranno in diretta e quindi si potrà interagire con il docente e con tutti gli altri partecipanti. Anche per questo, l'intenzione è di limitare la partecipazione a una dozzina di persone. Per info e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria corsi al numero 0434/549465 oppure visitare il sito www.ascom.pn.it.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA