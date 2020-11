I NUMERI

BELLUNO C'è, finalmente, un dato che lascia intravvedere uno spiraglio per la provincia di Belluno ed è contenuto in un documento inviato dall'Istituto superiore di sanità al governo. Parlando di pandemia, di vite spezzate (ieri ci sono state altre due vittime di 85 e 81 anni) e di gente che soffre è però il caso di lasciare da parte i trionfalismi. Il coronavirus, inoltre, ha ampiamente dimostrato che il quadro può mutare in fretta. Fare previsioni è quindi inutile. Il dato che lascia intravvedere un miglioramento del quadro di contagio nella provincia dolomitica è quello relativo a Rt: l'indice di contagio.

LA FOTOGRAFIA

Per la provincia di Belluno questo valore è compreso (dato aggiornato alla scorsa settimana) tra 1,25 e 1,5. In Veneto sono sopra 1,5 sia Rovigo che Treviso. Dopo settimane in cui Belluno risultava essere maglia nera del Veneto e, qualche giorno, anche d'Italia (sempre rapportando il numero della popolazione a quello dei positivi) ora le cose sembrano andare meglio. Nonostante ieri i positivi abbiano superato quota duemila. Al pari della provincia di Belluno, sulla mappa del Rt dell'Iss ci sono Venezia e Vicenza mentre l'indice Rt è sotto uno in provincia di Padova e Verona. Questo dicono i documenti dell'Istituto superiore di sanità inviati al governo la scorsa settimana. Un dato che però può mutare in fretta in base alla diffusione del contagio.

LE MISURE

Il dato dell'Rt, sotto 1,5, potrebbe permettere alla provincia di Belluno di evitare provvedimenti severi come l'istituzione di una Zona rossa. Una misura sulla quale Regioni e Governo hanno combattuto per giorni un vero e proprio braccio di ferro. Sul tavolo, dopo una prima ipotesi di lavoro, l'idea di zone rosse su base provinciale è stata subito depennata e si è cominciato a discutere di Zone rosse su base regionale. Un'ipotesi che non è piaciuta alla Conferenza Stato Regioni con queste ultime che hanno sottolineato la necessità di intervenire con provvedimenti mirati. Un braccio di ferro durato anche per l'intera giornata di ieri.

IL CONTAGIO

Ieri è stata superata la soglia delle duemila persone attualmente positive al virus: 2017 per la precisione. Praticamente un bellunese su cento al momento si trova costretto a casa con il virus. Quasi tutti sono infatti asintomatici: 93 sono le persone attualmente ricoverate nelle strutture dell'Usl Dolomiti. Cinquanta sono i ricoverati al San Martino di Belluno, in area non critica, altri quattro lottano per la vita in terapia intensiva. Venti sono invece quelli ricoverati al Santa Maria del Prato di Feltre, cinque all'ospedale di Comunità di Alano, tredici a Feltre (sempre ospedale di Comunità) e uno ad Agordo (ma in questo caso - specifica l'Usl - il dato è in aggiornamento).

DECESSI

Anche ieri però negli ospedali bellunesi ci sono stati due decessi. «Nella mattinata del 2 novembre - ha spiegato l'Usl - sono deceduti due pazienti covid positivi (uno di 85 anni e uno di 81 anni) ricoverati rispettivamente in Malattie Infettive e in Pneumologia Covid a Belluno».

Andrea Zambenedetti

