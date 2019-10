CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un Consiglio comunale di Venezia ormai a ranghi ridotti ha approvato ieri una mozione per chiedere alla Regione di modificare la Legge sull'edilizia residenziale pubblica, alzando la soglia Isee da 20 a 30mila euro. In apertura della discussione straordinaria erano apparsi due documenti: il primo proposto da Pd, Lista Casson e Movimento 5 Stelle, l'altro proposto dalla maggioranza. Invece di sospendere la seduta per predisporre un documento unitario, com'è prassi quando si affrontano casi delicati, un consigliere fucsia, il delegato alla...