L'INIZIATIVA

BELLUNO Il linguaggio della musica, le parole affidate alle canzoni. La sensibilità e il rispetto delle vittime, garantiti con la selezione dei brani. Un concerto, all'aperto, garantendo la distanza sociale, è stato organizzato ieri mattina all'ospedale San Martino per ringraziare il personale de che in questi mesi si è battuto contro il coronavirus. L'apertura con Dolce Sentire, poi spazio alle produzioni di casa create durante il lockdown dal coro e la chiusura affidata a signore delle cime. «Abbiamo cercato di fare qualcosa che arrivasse al cuore della gente - ha spiegato la direttrice della corale di Limana, Donatella Triches - volevamo testimoniare la nostra vicinanza alle persone che hanno combattuto in prima linea, la musica è un linguaggio universale che unisce tutti». Ad unirsi alla Corale anche lo pneumologo Spiridione Della Lucia che ha imbracciato la chitarra: «Il loro - ha spiegato - è stato un gesto semplice che viene dal cuore. Li ringrazio ancora per aver pensato a questo bellissimo modo per dimostrare la vicinanza dei bellunesi. In questi mesi il personale ha dato come non mai. Io lavoro qui da 33 anni e non ho mai visto tanta capacità di fare squadra tanta abnegazione e dedizione».

I PREPARATIVI

«Era dal due giugno che aspettavamo l'autorizzazione dalla prefettura - spiega Silvia Baldo della Corale - finalmente ieri mattina è arrivata. È stato un momento molto apprezzato dai tutto il personale. A Belluno non era mai stato fatto niente per ringraziarli e noi abbiamo voluto dare il nostro contributo».

I CONTAGI

Intanto sul fronte dei contagi, mentre i pazienti positivi sono in totale 51 e quelli che hanno superato il virus sono a quota 1019, ieri ci sono stati due nuovi pazienti positivi in provincia. Fortunatamente gli ospedali bellunesi rimangono però senza pazienti, dopo le dimissioni dell'ultimo ricoverato.

