LA TESTIMONIANZA

VENEZIA (t.borz.) All'improvviso il cielo si è fatto nero, tuoni, lampi e giù una potente grandinata tipica dell'estate. Venezia ieri pomeriggio alle cinque del pomeriggio si è dipinta di bianco, al 10 giugno sembrava che avesse appena nevicato. La zona più colpita è stata quella di San Marco, come testimonia Federica, titolare della boutique Lacoste a pochi passi dalla torre dell'Orologio: «Alle cinque in punto stavo per uscire, ma mi son fermata. È venuto tutto nero ed è scesa una grandinata che pareva stesse nevicando. Per dieci minuti non si è fermata». L'improvviso cambiamento di meteo ha colpito di sorpresa tutti: «I tombini facevano fatica a ricevere, sui bordi della calle si vedeva il bianco e pian piano la grandine, grande come chicchi di caffè, si è fatta pioggia, andando via via scemando». I pochi turisti che si vedevano se la sono data a gambe: «C'erano alcuni turisti in bermuda e infradito che sono corsi ai ripari - racconta la commerciante - mentre i negozietti di ombrelli si sono riempiti. La grandine era così intensa che penetrava anche dai bordi delle porte». Fortunatamente in zona non si sono registrati danni: «Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti, semmai la preoccupazione della mia collega riguardava la macchina, con il timore che i chicchi avessero provocato problemi alla carrozzeria», conclude Federica. Sul ponte di Rialto, invece, la violenza dello scroscio sembrava aver prodotto un fiume in piena che dai gradini inondava i passanti dall'alto in basso, contrariamente a quello a cui si è abituati, cioè all'acqua alta.

E proprio all'acqua alta è andato il pensiero di commercianti ed esercenti, piegati da quella di novembre, in alcuni casi non ancora sollevatisi, per non parlare del Covid. «Molti nostri associati ci hanno chiamato - spiega Ernesto Pancin, segretario di Aepe - e ho sentito le loro voci rotte dall'emozione triste per le continue avversità che sembrano non voler lasciare questa città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA