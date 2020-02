Un caso di violenza di genere ogni tre giorni e una donna maltrattata ogni settimana. È il triste record provinciale, con maggiore incidenza nel Feltrino, che emerge dal bilancio dell'attività del 2019 dei carabinieri del Nucleo Investigativo, presentata ieri al Comando provinciale dell'Arma. Con 122 casi trattati dai militari della speciale task force, in aumento del 3% rispetto ai 118 dell'anno precedente, le aggressioni alla popolazione femminile si confermano la vera piaga sociale del Bellunese. Ma il maggiore Marco Stabile, comandante dell'Investigativo, invita a leggere i numeri, in una chiave diversa. «Io ritengo - ha detto - sia un fenomeno in emersione e come tale non si può pretendere che ogni anno sia in diminuzione. Da pochi anni viene trattato e non abbiamo una statistica che ci possa permettere di fare delle valutazioni. Purtroppo negli incontri e campagne ci sono sempre e solo le donne: il problema è l'uomo». E il carnefice nel 73% dei casi è italiano. Sono state 67 le vittime italiane nel 2019, 7 le donne dell'Est Europa, 2 africane, 5 del sud America e una cinese. La maggioranza di casi trattati riguarda i maltrattamenti in famiglia, di uomo a donna, ma anche di figli a genitori. Ma c'è stato un boom di violenze sessuali più che raddoppiate: dalle 10 del 2018 alle 24 del 2019.

Bonetti alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA