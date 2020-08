Premetto che sono di parte: sono un genitore. Credo che tutti noi, che siamo parte integrante della comunità scolastica, meritiamo di essere informati su quanto sta succedendo in vista della riapertura del 14 settembre.

Al di là delle preziose informative dei nostri dirigenti scolastici, e dei docenti, che stanno lavorando da mesi a testa bassa, c'è un'impalcatura che qualcuno deve cominciare ad allestire, e io mi chiedo: qualcuno sta allestendo il cantiere scuola a Venezia? Perché il lavoro da fare non è poco, stando alle Linee guida del Miur del 26 giugno: le Conferenze di servizi organizzate dal Comune sono secretate o possono essere condivise con i cittadini?

Il coordinamento nazionale dei Presidenti dei Consigli di Istituto, di cui faccio parte, ritiene utile la nostra presenza alle conferenze, per portare il nostro bagaglio di esperienza e la voce dei genitori, coinvolgerci non è mai una perdita di tempo.

Ma venendo alle cose da fare tra le competenze del Comune di Venezia ci sono tutti i lavori di manutenzione ordinari e straordinari, gli arredi, la ricerca di spazi esterni alle scuole, come parchi, biblioteche, musei, c'è il piano dei trasporti ecc.

Alle scuole, spetta invece la pulizia ordinaria e straordinaria, la ridefinizione degli spazi, la gestione della didattica e la protezione di personale e studenti.

Dal 26 giungo al 4 agosto cosa è stato fatto dal Comune di Venezia e dalla Città metropolitana? Sarebbe bello saperlo.

Perché ci sono lavori di manutenzione che aspettano da tempo: ci sono luci e arredi inadeguati con sedie più alte dei banchi, ci sono tende da lavare da anni, ci sono bagni fuori uso e con muffa, ci sono cortili con pavimenti fatiscenti, ci sono allarmi antincendio che scattano se si accende l'acqua calda, e tutto questo, compresa la fornitura di banchi e sedie, è a carico del Comune da sempre, e se qualcuno ha tenuto il conto si sa già quanti banchi singoli ci sono in ogni singola classe, quindi anche i discorsi sulle sedie con rotelle sono fuorvianti.

Come sono incomprensibili le ragioni del perché il Comune, che paga tutte le forniture, anche telefoniche, delle scuole, non interviene sulla cablatura dell'immobile, che tra l'altro è di sua proprietà.

Nelle scuole, oggi più che mai, si dovrebbe entrare in punta di piedi; ricordatevelo quando entrerete per i seggi elettorali, osservate le aule, i banchi e le sedie e i bagni usati da altri, pensate alle emozioni degli studenti al ritorno a scuola e alla loro energia. Ma pensateli a casa, perché lì staranno, purtoppo, in quei giorni.

Claudia Zennaro

Presidente

del Consiglio di Istituto IC F.Morosini-Venezia

