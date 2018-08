Un camionista: «Si sentivano ondulazioni continue»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TESTIMONECONEGLIANO «L'ho percorso centinaia di volte e non mi ha mai trasmesso sicurezza». Paolo Sartori, esperto autotrasportatore coneglianese, il Ponte Morandi dell'autostrada A10 crollato ieri a Genova con il suo carico di vittime lo percorre, per lavoro, da molti anni. «Era vecchio, retto da una struttura complicata e sottile al tempo stesso, nonché molto alta spiega da lì sopra si vede tutta Genova, ma fa anche impressione proprio per la sua altezza. A volte mi sono chiesto come facesse a stare in piedi. Noi camionisti...