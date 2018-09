CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un cameriere dell'hotel Excelsior è stato trovato riverso a terra, in una pozza di sangue, dopo essere caduto dalla sua bicicletta, al Lido di Venezia, e ora sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Venezia.Vittima dell'incidente, avvenuto attorno all'una della notte tra sabato e domenica, è un cinquantunenne originario delle Mauritius, da tempo residente al Lido. Sono state alcune persone di passaggio a trovare il suo corpo riverso sull'asfalto in via dell'Ospizio Marino, la strada che...